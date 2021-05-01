فتح الله يتحدث عن.. مواجهة الزمالك.. ضغط المباريات.. وقرعة الكونفدرالية "الصعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، إن مباراتهم المقبلة في الدوري أمام الزمالك مباراة صعبة أمام فريق قوي.

وأضاف فتح الله، خلال مداخلة ببرنامج ملعب أون تايم:"الفترة الماضية نتائجنا جيدة ونأمل في التحسن ويكرمنا الله ونؤدي مباراة جيدة أمام الزمالك"، مشيراً إلى أن فريقه يُعاني من ضغط في المباريات:"نلعب كل 3 أيام مباراة وهذا أمر صعب جداً".

وتابع محمود فتح الله:"في آخر شهر خضنا 10 مباريات، هذا حمل بدني كبير على اللاعبين ونشكر اللاعبين ونقدر المجهود الملقي عليهم ووسط هذه المباريات هناك سفريات مثل المغرب وزامبيا، الفترة المقبلة صعبة نريد العودة في الدوري وكذلك الاستمرار بالكونفدرالية وأتمنى أن يكون هناك حلولاً".

ويلتقي بيراميدز نظيره الزمالك، مساء يوم اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة دوري WE.

وتطرق فتح الله خلال حديثه إلى وقوعهم أمام نظيرهم النيجيري، إنيمبا في دور ربع نهائي الكونفدرالية، قائلاً:"القرعة صعبة، وكل الفرق التي صعدت قوية والقرعة أوقعتنا أمام فرقة ثقيلة ولها اسم كما أنها أصعب سفرية وأصعب ملعب، الوصول للنهائي أصبح صعبًا ولدينا هدفًا وربنا يكرمنا".

وعن واقعة لاعب فريقه رمضان صبحي والمدير الفني للاتحاد حسام حسن، رد المدرب العام لبيراميدز:"أسرعت نحوهما حتى لا يتطور الأمر، فهي شدة مباريات خفيفة ولم يحدث أي شيء، كابتن حسام مدير فني كبير ورمضان لاعب كبير"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مستقبل حارس مرمى فريقهم، المهدي سليمان، عقب تصريحاته الأخيرة، في يد مجلس إدارة ناديه قائلاً:" كجهاز فني غير مصرح لنا الحديث عن الأمر ولكن أتمنى أن ينتهي الأمر على خير".

وأتم المدرب العام لبيراميدز تصريحاته قائلاً:"الفريق به لاعبين كثُر نعلم قيمتهم ونسعد بتدريب لاعبين بهذه القيمة، وكل فرد في المنظومة له دوره والجهاز الفني الأقوى وفي أي نادٍ كبير الجهاز الفني هو الأقوى ولكن لا تسير الأمور هكذا فالجميع يحترم بعضه ويعلم دوره والجميع يحترم بعضه البعض".