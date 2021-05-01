شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل : سيراميكا كليوباترا يعاني من أخطاء دفاعية.. ونتيجة التعادل مع البنك الأهلي مرضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء نبيل، نجم الكرة المصرية السابق، إن تعادل سيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي، يعد بالأمر الجيد خاصة وأن الفريق يخوض مباراته الأولى مع مدربه الجديد، ضياء السيد.

وأضاف علاء نبيل، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن تعادل سيراميكا كليوباترا في أول مباراته مع ضياء السيد، يعد أمرا إيجابيا ومرضيا.

وأوضح علاء نبيل، إن هناك أخطاء دفاعية واضحة بفريق سيراميكا كليوباترا، وعلى الجهاز الفني أن يعالج هذه الأخطاء حتى تتحسن النتائج مستقبلا.