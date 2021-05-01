شكرا لقرائتكم خبر عن علـي المدفـع: الشـارقة «ملك» كـرة اليد رجـالاً وشـباباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تُوج الشارقة بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال لموسم 2020 – 2021 في نسختها ال 44 بعد فوزه على نادي الجزيرة بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية التي جرت على صالة نادي الوصل في دبي، ليواصل «ملك اليد» التغريد خارج السرب مهيمناً على كل البطولات ومحطماً كل الأرقام عبر فريق الاحلام الذي يتسيد الساحة حالياً عن جدارة واستحقاق ومن دون منافس.

حافظ الشارقة بعد فوزه الصعب على الجزيرة على لقب الكأس للمرة الثالثة توالياً، والثامنة في تاريخه وليصبح أكثر الأندية الإماراتية تتويجاً بأغلى الكؤوس، فضلاً عن كونه احتفل ببطولة الدوري قبل أيام للمرة 15 في مسيرته وللمرة الخامسة توالياً، وللموسم الثاني توالياً من دون هزيمة أو تعادل.

وجاءت المباراة النهائية لمسابقة الكأس حماسية بين الجانبين، حيث أظهر لاعبو الفريقين ندية متبادلة في تسجيل الأهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل 12-12،وتفوق الشارقة في بعض فترات الشوط الثاني، لكن تألق حارس الجزيرة أحمد حسن ساعد فريقه في العودة بالتعادل في أكثر من مناسبة وصد 7 رميات جزائية ليتعادل الفريقان 25 – 25 حتى الثواني الأخيرة، عندما تمكن محترف الشارقة علي زين من حسم اللقاء بتصويبة مباغتة مع صافرة النهاية، منحت الشارقة البطولة بفارق هدف عن الجزيرة.

إنجازات مستحقة

من جهته،أهدى علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي فوز الشارقة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد وجميع إنجازات الفريق إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً للدور الكبير والدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه للنادي ولاعبيه.

وأشاد علي المدفع بلاعبي فريق نادي الشارقة لكرة اليد، مثمناً أهمية جميع الإنجازات التي حققها النادي خلال الفترة الماضية وفي موسم 2020-2021 على مستوى فريقي الرجال والشباب، بعدما سيطر فريقا الشارقة على منصة التتويج بالكامل عن جدارة، ليكون النادي ملكاً للعبة كرة اليد.

كما أثنى المدفع على فريق السلة بطل الكأس، وفريق كرة القدم الذي تأهل إلى دور ال16 في دوري أبطال آسيا، مثنياً على جميع الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.

وقال المدفع: ثقتنا كبيرة في جميع فرقنا ونتمنى لها دوام التوفيق والسداد على المستويين المحلي والخارجي.

تغيير غير مبرر

من جانبه، أكد محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب أن مباراة الشارقة والجزيرة في نهائي الكأس حفلت بالندية والإثارة ولم يتعرف الجمهور إلى البطل إلا في الثواني الأخيرة، وكذلك الحال كان في مباراتنا مع شباب الأهلي في نصف النهائي ومباراة الجزيرة مع العين كانت أيضاً من المباريات المثيرة، ومباراة النصر مع الجزيرة،وجميع مباريات الشارقة مع شباب الأهلي والنصر والعين حضر فيها تقارب المستويات،مشيراً إلى أنه لايرى أي مبرر يجبر اتحاد اليد إلى تغيير نظام بطولة الدوري في ظل تقارب المستويات والنتائج والمنافسة القوية بين الفرق.

وأشاد الحصان بفريق العمل وبمتابعة رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة.

فيما اثنى جاسم محمد عبدالله مشرف الفريق على جهود اللاعبين وانضباطهم ورغبتهم القوية في العطاء وإصرارهم على تقديم الأفضل من مباراة إلى أخرى، وقال«لم يساورنا أدنى شك في أن الفريق سيخسر اللقب رغم شراسة وقوة المنافسة من فريق الجزيرة القوي فقد كان الجهازان الإداري والفني عند حسن ظن وثقة إدارة وجمهور نادي الشارقة ونتمنى أن يكون القادم أفضل ليد الملك».

حضر مراسم تتويج الشارقة بالكأس الغالية والميداليات الذهبية والفضية للاعبي الجزيرة، كل من خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، و عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونبيل عاشور رئيس اتحاد الامارات لكرة اليد وعلي سالم بن عبدالرحمن المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ومحمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وراشد عتيق الهاملي رئيس شركة الجزيرة للألعاب الرياضية، وعبدالسلام ربيع نائب رئيس الاتحاد، وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، ومسؤولو ناديي الشارقة والجزيرة وجاسم محمد عبدالله عضو إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة ومشرف عام فريق نادي الشارقة لكرة اليد.