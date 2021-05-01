شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية فى الزمالك.. وعماد عبد العزيز مشرفا على الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، أن اللجنة التى تُدير القلعة البيضاء حاليًا برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، كلفته برئاسة اللجنة الفنية لقطاعات الكرة بالنادى والمسئولة عن كل ما يخص فريق الكرة الأول، على أن يتولى المستشار عماد عبد العزيز مهمة الإشراف على الكرة.

وأوضح جعفر خلال تصريحاته لقناة الزمالك مع الإعلامى محمد أبو العلا، أن اللجنة الفنية للزمالك تعمل فى الوقت الحالى على فرض حالة من الاستقرار داخل الفريق، واستعادة ثقة اللاعبين.

وقال جعفر: "محدش هيخاف على النادى غير أولاد النادى، الناس فى اللجنة شغالة من نار من أجل تحقيق الاستقرار، ويوميًا متواجدون سواء اللجنة الفنية أو المكتب التنفيذى".

وتابع رئيس اللجنة الفنية أن اللجنة التى تدير الزمالك تقاتل من أجل توفير مستحقات اللاعبين، خاصة وإن النادى يعتمد على موارده فقط ولا توجد مصادر دخل خارجية.

وأضاف فاروق جعفر أن كارتيرون هو من أختاره ليتولى مهمة رئاسة اللجنة الفنية، لافتًا إلى إن المدير الفنى يستشيره فى بعض الأمور الفنية.

واستطرد حديثه مؤكدًا أنه من المقرر أن يتم عقد جلسة مع كارتيرون خلال الفترة المقبلة لبحث ملف اللاعبين المعارين وموقفهم من العودة، أو إعارة بعض اللاعبين الحاليين.

وأردف فاروق جعفر أن عمله فى الزمالك حاليًا "تطوعى"، وسيبذل قصارى جهده من أجل خدمة "بيته" الزمالك، موضحًا إنه حضر تدريب الزمالك أمس الجمعة كأول يوم عمل، وعقد جلسة مع شيكابالا وحازم إمام وجنش وعدد من اللاعبين الكبار، واستشعر حالة الحب والود بين اللاعبين.