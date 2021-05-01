شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: مفيش لاعب فى بيراميدز أكبر من الجهاز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن قرعة الكونفدرالية أوقعت فريقه أمام أنيميبا النيجيري، موضحا أن هدفه الوصول للمباراة النهائية مرة أخرى بعد إنجاز الموسم الماضي، وهذا قدر الفرق التى تستهدف البطولات أن تخوض مثل هذه التحديات.

وأضاف فتح الله في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "الفترة المقبلة فترة مرهقة على الفريق بعد ضغط الجدول المحلي والأفريقي، ورغم ذلك أرى أن نتائج بيراميدز تتحسن في الفترة الأخيرة".

وعن ملابسات المشادة الأخيرة بين حسام حسن ورمضان صبحي في مباراة الاتحاد وبيراميدز الأخيرة بالدوري كشف المدرب العام لبيراميدز أنه كان نقاشا عاديا ولم يستدع المشادة.

وتحدث فتح الله عن مصير المهدي سليمان حارس مرمى الفريق قائلا: "المهدي حارس كبير ونحن كجهاز غير مصرح لنا بالحديث عن هذه الأزمة، لكن أتمنى أن يتم حلها مع الإدارة بالشكل اللائق، ولا يمكنني أن أقول إن الحارس خارج حسابات الفريق الموسم المقبل.

وتابع أن الجهاز الفني لفريق بيراميدز هو الأقوى في المنظومة، موضحا أن لاعبين بقيمة السعيد وعمر جابر وأحمد فتحي كلهم لاعبون كبار لهم احترامهم لكن الفريق لا يوجد به من هم أقوى من الجهاز.