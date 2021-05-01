شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: الاتحاد واجهه سوء حظ.. والدورى هذا الموسم صعب للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بفوز فريق السلة بالنادي بلقب كاس مصر، موضحا أن البطولة كانت صعبة للغاية، والفوز بها من أنياب فريق بحجم الأهلي شيء يدعو للفخر.

وتابع مصيلحي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "الأهلي يصرف على تدعيم لعبة السلة أكثر من الاتحاد السكندري".

وتابع: "بالنسبة لفريق كرة القدم معنا جهاز فني محترم بقيادة حسام وإبراهيم حسن يبذل كل جهده لوضع الفريق في المكانة التي يستحقها، ولدينا لاعبون مميزون، لكننا واجهنا سوء حظ غريب وخسرنا عدد من المباريات على أرضنا لو كسبناها لتحسن مركزنا في الدوري بشكل كبير".

وأكد رئيس الاتحاد السكندري أن الدوري هذا الموسم صعب للغاية، وأن اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تسير بشكل مميز في تنظيم البطولة، كما أن التحكيم المصري تحسن كثيرا، بدليل اسناد القمة لحكم مصري لأول مرة منذ فترة طويلة.

في سياق متصل، أعطى إبراهيم حسن، مدير الكرة بالاتحاد، التعليمات للجهاز الإدارى بحضور جميع اللاعبين على الإفطار أمس والتدريب على ملاعب النادى بسموحة قبل أن يعلن عن قائمه الفريق، وهم محمد صبحى وصبحى سليمان ودايمون لوى وعمار حمدى ومحمود رزق وهشام صلاح، ومحمد عطوة وسيد سالم وصبرى رحيل وعمر الميدانى وعادل نيمار، وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد وعبد السميع إبراهيم، وأحمد راشد، حسام عاشور وإيمانويل أوكوى ورزاق سيسيه وروماريو وخالد قمر.