شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر عودة نشاط الملاكمة بعد توقف دام سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، والمستشار سامي صبحي أمين الصندوق باللجنة، عودة نشاط الملاكمة من جديد إلى النادي بعد توقف استمر لسنوات.

وجاء قرار اللجنة نظرا لأن اللعبة كانت من الألعاب المميزة داخل القلعة البيضاء وشهدت تخريج العديد من الأبطال الذين أثروا الحياة الرياضية وكان الزمالك احد الرواد في هذه اللعبة.

وشهد الزمالك على مدار تاريخه ظهور العديد من الأبطال في هذه اللعبة في مقدمتهم: لؤي دعبس ومحمد علي عبد الغني وهشام الباشا وهاني حسن وعيد فكري، إلى جانب مدربين مميزين امثال طاهر راشد وضياء العزب.

فى سياق آخر، يعقد حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين المنتهية عقودهم بالفريق الأول لكرة اليد خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة أنها أنتهت بشكل رسمي نهاية شهر أبريل، وبالتالي يجب توقيع عقود جديدة معهم لأن هؤلاء اللاعبين يحق لهم التوقيع لأى نادٍ آخر.

وأكد حماد عبد الباري، المدير الإداري لفريق اليد بنادي الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي قامت بتفويض السمري لتجديد عقود لاعبي فريق اليد.

وأوضح عبد الباري أن اللاعبين المنتهية عقودهم مع الفريق هم: أحمد الأحمر، ومحمد رمضان "هتلر"، ومحمد علي، وسام نوار، وأحمد حسام، ومصطفى خليل، وعلي هشام، وأحمد دودو، وهشام السبكي. وأشار إلى أن الفريق سيبرم صفقات جديدة من أجل سد احتياجات الفريق بجانب تصعيد بعض لاعبي المرتبط للفريق الأول.