شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر عودة نشاط الملاكمة بعد توقف دام سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، والمستشار سامي صبحي أمين الصندوق باللجنة، عودة نشاط الملاكمة من جديد إلى النادي بعد توقف استمر لسنوات.
وجاء قرار اللجنة نظرا لأن اللعبة كانت من الألعاب المميزة داخل القلعة البيضاء وشهدت تخريج العديد من الأبطال الذين أثروا الحياة الرياضية وكان الزمالك احد الرواد في هذه اللعبة.
وشهد الزمالك على مدار تاريخه ظهور العديد من الأبطال في هذه اللعبة في مقدمتهم: لؤي دعبس ومحمد علي عبد الغني وهشام الباشا وهاني حسن وعيد فكري، إلى جانب مدربين مميزين امثال طاهر راشد وضياء العزب.
فى سياق آخر، يعقد حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين المنتهية عقودهم بالفريق الأول لكرة اليد خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة أنها أنتهت بشكل رسمي نهاية شهر أبريل، وبالتالي يجب توقيع عقود جديدة معهم لأن هؤلاء اللاعبين يحق لهم التوقيع لأى نادٍ آخر.
وأكد حماد عبد الباري، المدير الإداري لفريق اليد بنادي الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي قامت بتفويض السمري لتجديد عقود لاعبي فريق اليد.
وأوضح عبد الباري أن اللاعبين المنتهية عقودهم مع الفريق هم: أحمد الأحمر، ومحمد رمضان "هتلر"، ومحمد علي، وسام نوار، وأحمد حسام، ومصطفى خليل، وعلي هشام، وأحمد دودو، وهشام السبكي. وأشار إلى أن الفريق سيبرم صفقات جديدة من أجل سد احتياجات الفريق بجانب تصعيد بعض لاعبي المرتبط للفريق الأول.