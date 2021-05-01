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الامارات | الإسماعيلي يمنح العضوية الشرفية لمحمد صلاح ووالده

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القاهرة - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة الإسماعيلي منح العضوية الشرفية لمحمد صلاح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنجليزي والمنتخب المصري، ووالده.

وقال مجلس الإسماعيلي في بيان رسمي أمس، إنه قرر: منح عضوية النادي الشرفية إلى صلاح حامد محروس والد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، وكذلك تم منح العضوية الشرفيه لمحمد صلاح.

وأضاف أن هذا الأمر جاء في أعقاب تصريحات النجم العالمي محمد صلاح أخيراً بشأن حبه وعشقه للإسماعيلي من والده الذي يعد أحد المشجعين المخلصين للفريق الأصفر.

وقرر مسؤولو نادي الإسماعيلى توجيه الدعوة لوالد محمد صلاح لزيارة مقر النادي في الوقت الذي يحدده لتقديم درع النادي له وللنجم محمد صلاح.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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