الامارات | 3 أسباب تجعل لقب «الليغا» حائراً بين 4 فرق

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تجعل لقب «الليغا» حائراً بين 4 فرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه فريق غرناطة، أول من أمس، صدمة شديدة إلى برشلونة بعد أن فرض عليه الخسارة على أرضه 1-2، ليحرمه فرصة صدارة الدوري الإسباني لأول مرة هذا الموسم، حيث اكتفى بـ71 نقطة، وهو مثل رصيد ريال مدريد الثاني من أصل 33 مباراة، بينما حافظ أتلتيكو مدريد على صدارته بـ74 نقطة. ومازال الصراع على لقب الدوري الإسباني حائراً بين أربعة فرق، بما فيها إشبيلية صاحب الـ70 نقطة في المركز الرابع.

وتقف ثلاثة أسباب وراء الصراع المحتدم على الليغا بين مجموعة من الفرق، وليس بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة. أولها أن طرفي الكلاسيكو عانيا بشدة هذا الموسم سوء النتائج وتوالي الإصابات، خصوصاً في بداية الموسم، الامر الذي أدى لنزف نقاط عديدة منهما، خصوصاً أن الفرق في فترة ما وصل بينهما وبين أتلتيكو المتصدر إلى أكثر من 10 نقاط.

يضاف إلى هذا القوة التي تمتع بها فريق أتلتيكو مدريد، خصوصاً بعد مجيء الهداف الأوروغوياني لويس سواريز من برشلونة الصيف الماضي، وهو رابع الهدافين في الليغا حالياً بـ19 هدفاً، وأدى وجوده في (الصندوق) إلى منح أتلتيكو القوة التهديفية التي كانت غائبة عنه، أما السبب الثالث والأخير فيعود إلى ما يقدمه فريق إشبيلية بقيادة المدرب لوبيتيجي، ومع تألق مجموعة من اللاعبين في صفوفه، على غرار أوكامبوس، والحارس المغربي ياسين بونو صاحب الصدارة في الشباك النظيفة، بجانب الهداف المغربي يوسف النصيري الذي كان حاسماً في العديد من المباريات للفريق.

وبالنظر إلى الجدول المقبل للمباريات الخمس المتبقية لكل من الفرق الأربعة، فتبدو الأمور إلى حد ما على الورق في صالح أتلتيكو مدريد، حيث لن يخوض إلا مباراة قوية أمام برشلونة، بينما في بقية المباريات يلتقي إلتشي وبلد الوليد وريال سوسيداد وأوساسونا. أما من جانب ريال مدريد الذي يعاني الكثير من الإصابات، فسيخوض ثلاث مباريات قوية أمام بلباو وفياريال وإشبيلية، ويلتقي أيضاً أوساسونا وغرناطة.

ويخوض برشلونة أربع مباريات قوية على التوالي، أمام فالنسيا وأتلتيكو مدريد وليفانتي وسيلتافيغو وإيبار. وفي الأخير سيواجه إشبيلية مباريات صعبة، إذ بجانب ريال مدريد سيلتقي بلباو وفياريال وفالنسيا وألافيس.

والمفارقة أنه في الأسبوع بعد المقبل، أي الجولة 35، قد يتحدد مصير الدوري بشكل كبير جداً، إذ يتواجه في هذه الجولة رباعي الصدارة ضد بعضه بعضاً، ففي السبت 8 مايو يستضيف برشلونة فريق أتلتيكو، بينما يحل إشبيلية في اليوم التالي ضيفاً على الريال.

المباريات المتبقية للفرق الأربع

أتلتيكو مدريد:إلتشي، برشلونة، ريال سوسيداد، أوساسونا، بلد الوليد.

ريال مدريد: هويسكا، إشبيلية، غرناطة، بلباو، فياريال.

برشلونة: فالنسيا، أتلتيكو مدريد، ليفانتي، سيلتا فيغو، إيبار.

إشبيلية: بلباو، ريال مدريد، فالنسيا، فياريال، ألافيس.

جدول الترتيب

1- أتلتيكو مدريد 74 نقطة

2- ريال مدريد 71

3- برشلونة 71

4- إشبيلية 70

أتلتيكو مدريد الوحيد الذي يملك مصيره بيده في الدوري الإسباني.

حميد نعمانÀ دبي

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