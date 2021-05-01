شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطرد جنش من التشكيلة الأساسية للزمالك أمام بيراميدز (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على حارسه في لقاء بيراميدز، القرر إقامتها الأحد 2 مايو، ضمن الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

قرر كارتيرون الدفع بمحمد عواد كحارس أساسي، على حساب محمود جنش، خاصة وأن جنش خاض مواجهة المقاولون العرب الماضية مصابا بآلام في الظهر، وهي التي ستبعده عن مواجهة بيراميدز القادمة.

وعقد كارتيرون جلسة مع عواد، مؤكدا له عودته للمشاركة في المباريات الرسمية، وطالبه بالتركيز للحفاظ على وضعه كأساسي خلال الفترة المقبلة. ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 40 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه الأهلي الوصيف، الذي لعب مباراتين أقل.