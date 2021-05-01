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سمير عثمان يحسمها: هدف الجونة في الأهلي سليم ولا وجود لتسلل

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الخبير التحكيمي سمير عثمان أن هدف الجونة في مرمى الأهلي صحيح مائة في المائة.

وتعادل الأهلي أمام الجونة بهدف لكل منهما، بمنافسات الممتاز، مساء الجمعة على ملعب السلام وي الأهلي.

وأوضح عثمان خلال تصريحات متلفزة:" اللاعب المتسلل من الجونة خلال لحظة الهدف لم يتداخل في اللعبة ولم يؤثر بأي شكل من الأشكال على دفاع وحارس الأهلي وبالتالي الهدف سليم".

وكان الجونة قد تعادل مع الدقيقة 85 برأسية مدافعه محمد نجيب لتسكن الكرة شباك الشناوي

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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