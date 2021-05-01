شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان يحسمها: هدف الجونة في الأهلي سليم ولا وجود لتسلل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الخبير التحكيمي سمير عثمان أن هدف الجونة في مرمى الأهلي صحيح مائة في المائة.

وتعادل الأهلي أمام الجونة بهدف لكل منهما، بمنافسات الدوري المصري الممتاز، مساء الجمعة على ملعب السلام وي الأهلي.

وأوضح عثمان خلال تصريحات متلفزة:" اللاعب المتسلل من الجونة خلال لحظة الهدف لم يتداخل في اللعبة ولم يؤثر بأي شكل من الأشكال على دفاع وحارس الأهلي وبالتالي الهدف سليم".

وكان الجونة قد تعادل مع الدقيقة 85 برأسية مدافعه محمد نجيب لتسكن الكرة شباك الشناوي