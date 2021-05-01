شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نقاط يفقدهم الأهلي في الدوري أمام أبنائه السابقين .. آخرهم رضا شحاتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أضاع فريق الكرة بالنادي الأهلي نقطتين ثمينتين في مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري 2020-2021، اثر التعادل إيجابياً أمام الجونة مساء الجمعة ضمن مؤجلات المسابقة.

ونجح رضا شحاتة، نجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي للجونة، في انتزاع تعادل ثمين من المارد الأحمر وافقاده نقطتين.

وفقد الأهلي 7 نقاط أمام أبنائه السابقين من مدربي أندية الدوري الممتاز خلال مشواره في المسابقة حتى الاّن.

وكان محمد يوسف المدير الفني السابق للبنك الأهلي قد نجح في فرض تعادل سلبي على المارد الأحمر في لقاء ملعب المكس بالاسكندرية.

وألحق سموحة الخسارة الوحيدة بالأهلي في الدوري هذا الموسم بقيادة مديره الفني أحمد سامي، الذي ظهر في الجبهة اليسرى لأبناء التتش خلال فترة التسعينات.

ويسير رضا شحاتة على نهج سامي ويوسف ويعرقل مسيرة الأهلي ليفقد المارد الأحمر النقطة السابعة أمام أبنائه السابقين هذا الموسم.