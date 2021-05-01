شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: لا بد من عودة أمير مرتضى منصور للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يحتاج إلى مدير كرة قوي.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«الزمالك يحتاج إلى مدير كرة قوي، يستطيع السيطرة على اللاعبين، ويساعد على حل المشاكل".

وأضاف :"من الأفضل ان يعود أمير مرتضى منصور، لمنصب مدير الكرة، تجربته مع النادي في الموسمين الماضيين كانت ناجحة، وهو قريب للغاية من اللاعبين".