شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة يوجه رسالة نارية لناصر ماهر.. ويؤكد: الأهلي سيعاني في غياب أفشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه سمير كمونة، مدافع الاهلي السابق، رسالة نارية إلى ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويأتي ذلك بعد الأداء السئ الذي ظهر عليه اللاعب خلال مباراة الجونة، التي اقيمت مساء الجمعة، ضمن مؤجلات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«ناصر ماهر، كان دون المستوى في مباراة الجونة»، مؤكدًا :«اللاعب لم يتمسك بالفرصة التي اتيحت له».

ووجه كمونة رسالة إلى ناصر ماهر، قائلا :«اللعب مع سموحة غير الاهلي، لازم تتمسك بالفرصة خلال تواجدك بالأهلي».

واشار:«أفشة، عندما شارك في مباراة الجونة أداء الأهلي تغيير للأفضل»، مضيفا :«الاهلي سيعاني في حال غياب أفشة».