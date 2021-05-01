شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتحمل مسؤولية التعادل أمام الجونة: أنا أخفقت فنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، بتحمله مسؤولية التعادل أمام فريق الجونة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء ستاد السلام ضمن مؤجلات الأسبوع 16 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إنه أخفق فنيا خلال هذه المباراة ويتحمل مسؤولية التعادل أمام الفريق الغردقي، مبررا استبعاده عددا من اللاعبين سواء في التشكيل الأساسي المباراة أو الذين لم يشاركوا في اللقاء، مؤكدا أنه هذا حدث بسبب خوفه من الإجهاد.

أضاف موسيماني، أنا لم أدافع أمام الجونة والدليل مشاركة محمد مجدي قفشة وصلاح محسن في الشوط الثاني، والتغير الوحيد الذي كان فيه جانب دفاعي هو محمد هاني خاصة وأنا أحاول تجيهزه لمباراة الزمالك القبلة والبطولة الأفريقية.

سقط الأهلي أمام الجونة في فخ التعادل الإيجابي خلال اللقا الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض ملعب تساد السلام ضمن على استاد ملعب السلام، ضمن منافسات مؤجلات الأسبوع . وبههذ النتيجة ارتفع رصيد الأهلي عند النقطة 37 من خلف الزمالك التصدر برصيد 40 نقطة، ولكن يتبقى للأهلي مباراتين مؤجلتين.

افتتح الأهلي الأهداف عن طريق طاهر محمد طاهر عند الدقيقة 55 من الشوط الثاني. وجاء هدف الأهلي عند الدقيقة 55 بعدما سدد طاهر محمد طاهر «كرباج» في شباك إسلام طارق حارس مرمى الجونة. وعند الدقيقة 85 التى شهدت هدف التعادل للفريق الغردقي بعدما وجه محمد نجيب الكرة برأسه في شباك الشناوي، والذي رفضل لاعب الأهلي السابق الاحتفال بعد هدفه في شباك المارد الأحمر.

وانتهى الشوط الأول بين الأهلي والجونة بالتعادل السلبي خلال الشوط الذي أقيم بينهما على أرض ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات مؤجلات الأسبوع 16 من عمر مسابقة الدوري الممتاز موسم 2020 -2021.

دخل الأهلي في الشوط الأول هادئا نسبيا أمام الجونة على عكس ما قدمه المارد الأحمر أمام إنبي والمصري البورسعيدي الذي قدم فيه الأهلي شوطًا أول قويًا وسريعًا.

وحاول الأهلي على فترات خلال الشوط الأول استغلال تمريرات ناصر ماهر بديل محمد مجدي قفشة الذي جلس على دكة البدلاء، وكانت الهجمة الأولى للنادي الأهلي عن طريق محمود كهربا الذي حاول تسديد الكرة داخل منقطة جزاء الفريق الغردقي ولكن لؤي وائل لاعب الجونة تدخل في الوقت المناسب وأنقذ مرماه من هدف مؤكد.



وظهر ناصر ماهر بمستوى فني منخفض، خاصة أنه حاول في العديد من الهجمات الاحتفاظ بالكرة في قدميه، ما جعله يفقد الكرة ويضيع هجمات مباشرة على فريقه. وعند الدقيقة 35 من الشوط الأول، افتقر اللقاء لهجمات خطيرة على المرمين، خاصة أن فريق الأهلي كان يتخلله تغييرات عديدة في التشكيلة الأساسية الذي بدأ بها بيتسو موسيماني، بعدما أشرك المدرب الجنوب أفريقي بلاعبه صانع الألعاب ناصر ماهر بدلا من قفشة، وأكرم توفيق في وسط الملعب بدلا من عمرو السولية.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول تغييرا اضطراريًا للأهلي، بعدما اشتكى سعد سمير من العضلة الأمامية الأمر الذي أجبر موسيماني على إخراجه وإشراك ياسر إبراهيم.

وفي الشوط الثاني سجل الأهلي هدفه الأول عن طريق طاهر محمد طاهر عند الدقيقة 55 من الشوط الثاني. وجاء هدف الأهلي عند الدقيقة 55 بعدما سدد طاهر محمد طاهر كرباج في شباك إسلام طارق حارس مرمى الجونة.

وشهد الشوط الثاني هدوء فني كبير خاصة وأن لاعبي الجونة كانوا يفتقرون لتنفيذ هجمات مميزة على دفاعات الأهلي باستناء تسديدة وحيدة لأحد اللاعبين عند الدقيقة 65، والدقيقة 85 التى شهدت هدف التعادل للفريق الغردقي بعدما وجه محمد نجيب الكرة برأسه في شباك الشناوي، والذي رفضل لاعب الأهلي السابق الاحتفال بعد هدفه في شباك المارد الأحمر.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي لمباراة الجونة، التي تقام مساء اليوم، على استاد «الأهلي ‏WE‏ ‏السلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- رامي ربيعة- سعد سمير- أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج- أكرم توفيق- محمود عبدالمنعم كهربا- حسين الشحات- ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي- ياسر إبراهيم- مروان محسن- وليد سليمان- عمرو السولية- صلاح محسن- محمد مجدي أفشة- طاهر محمد طاهر- محمد هاني.