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سمير كمونة يهاجم الشحات وكهربا: لم يقدما الإضافة للأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، محمود كهربا وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج :"ستاد المصري اليوم" الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"كهربا وحسين الشحات، لم يقدما الإضافة الحقيقية للنادي الأهلي، منذ انضمامهما للفريق الأحمر".

وأضاف :"كهربا والشحات، بعيدين تماما عن مستواهما الفني منذ فترة طويلة، ويكونا خارج الخدمة في المباريات الكبيرة".

وأشار :"اتوقع ان يخرج كهربا، للإعارة في نهاية الموسم الجاري، في ظل ابتعاده عن مستواه الفني".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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