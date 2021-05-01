شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة يهاجم الشحات وكهربا: لم يقدما الإضافة للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، محمود كهربا وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج :"ستاد المصري اليوم" الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"كهربا وحسين الشحات، لم يقدما الإضافة الحقيقية للنادي الأهلي، منذ انضمامهما للفريق الأحمر".

وأضاف :"كهربا والشحات، بعيدين تماما عن مستواهما الفني منذ فترة طويلة، ويكونا خارج الخدمة في المباريات الكبيرة".

وأشار :"اتوقع ان يخرج كهربا، للإعارة في نهاية الموسم الجاري، في ظل ابتعاده عن مستواه الفني".