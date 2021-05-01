شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد غياب محمد شريف عن التهديف أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط الأهلي أمام الجونة في فخ التعادل الإيجابي خلال اللقا الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض ملعب تساد السلام ضمن على استاد ملعب السلام، ضمن منافسات مؤجلات الأسبوع . وبههذ النتيجة ارتفع رصيد الأهلي عند النقطة 37 من خلف الزمالك التصدر برصيد 40 نقطة، ولكن يتبقى للأهلي مباراتين مؤجلتين.

وغاب محمد شريف لاعب النادي الأهلي عن التهديف خلال لقاء الجونة ولكن مازال متربعا على عرش الهدافين لمسابقة الدوري المصري الممتاز عقب تسجيله هدفين في لقاء المصري البورسعيد الذي مساء الثلاثاء الماضي والذي أقيم على أرض ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري الممتاز.

محمد شريف لاعب الأهلي أصبح يمتلك 9 أهداف متربعا على عرش الهدافين بالتقاسم مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وحسام حسن مهاجم سموحة.

1- محمد شريف مهاجم الأهلي 9 أهداف

1- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 9 أهداف

1- حسام حسن مهاجم فريق سموحة 9 أهداف

1-عمر كمال لاعب المصري 9 أهداف

2-يوسف أوباما لاعب الزمالك 8 أهداف

2- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 8 أهداف

3- أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار لصفوف سيراميكا 7 أهداف

4- عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش 6 أهداف

5-أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 5 أهداف