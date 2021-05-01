شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف ممدوح لاستوديو ”الخليج 365”: الأهلى يستغنى عن كهربا نهاية الموسم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف الإعلامى ممدوح، لاعب الأهلى الأسبق، أن النادى الأهلى استقر بشكل نهائى على الاستغناء عن محمود كهربا لاعب النادى الأهلى عقب نهاية الموسم الجارى، عقب حصول اللاعب على أكثر من فرصة في الفترة الأخيرة، ولم يظهر بالشكل المرضى للجهاز وجماهير النادى.

وأضاف أشرف ممدوح فى استوديو ”الخليج 365” لمباراة الأهلى والجونة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1، أن كهربا فشل فى استغلال الثقة التى منحها له مجلس الإدارة والجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مشاكله المستمرة وأزماته وآخرها إيقافه شهر وتغريمه 200 ألف جنيه.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة فريق الأهلي مع الجونة في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في إطار الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري العام المصري.

وجاء الهدف الأول للأهلى عن طريق طاهر محمد طاهر، في الدقيقة 57، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء على يسار إسلام طارق حارس الجونة و جاء هدف التعادل لفريق الجونة عن طريق محمد نجيب في الدقيق 85 بعد عرضية من الناجية اليمني تصل إلى نجيب يضعها برأسه على يمين محمد الشناوي حارس الأهلى.

ولم يستحق الأهلي الفوز بسبب حالة الاستهتار التى ظهر بها لاعبيه ورفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الثاني، كما رفع الجونة رصيده إلى 25 نقطة ويحتل المركز التاسع.