شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 1 / 5 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 1 / 5 / 2021 بالدوري المصرى، تقام مباراة سموحة والاتحاد السكندرى على ستاد الإسكندرية ومباراة الإنتاج الحربى والاسماعيلى على ستاد الاهلى والسلام ومباراة طلائع الجيش وأسوان على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة سموحة والاتحاد السكندرى

تقام مباراة سموحة والاتحاد السكندرى في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سموحة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الاهلى بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 وخسر مواجهة وحيدة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر ستة مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

موعد مباراة الإنتاج الحربى والاسماعيلى

تقام مباراة الإنتاج الحربى والاسماعيلى في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة للمسابقة فيما حقق الدراويش فوزاً على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

ويقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ستة لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 24 هدفاً.

موعد مباراة طلائع الجيش وأسوان

تقام مباراة طلائع الجيش وأسوان في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف ليودع كأس مصر فيما حقق أسوان فوزاً بهدف دون رد على الجونة ليصعد لدور الثمانية بالكأس.

وشهد أخر ظهور بالدوري لطلائع الجيش فوزاً على الجونة بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة فيما فاز أسوان على انبى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 22 هدف فيما يحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 21 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من بطولة الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.