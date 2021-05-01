شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات خالدة.. زيدان يحتفل بهدف تاريخي فى مرمي البرازيل بكأس القارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مفيش فرحان فالدنيا زى الفرحان بأهدافه".. مع الاعتذار للعندليب عبد الحليم حافظ، سنضطر للتعديل قليلا على أغنيته التاريخية والشهيرة عندما نتحدث عن النجاح فى كرة القدم، فأسعد لحظة تمر على لاعب كرة القدم فى المستطيل الأخضر هى لحظة تسجيل الهدف، لذا يخرج أغلب اللاعبين عن شعورهم ويلجأون لطرق غريبة وعجيبة، للتعبير عن هذه الفرحة، وربما تكون بعض الطرق مثيرة للجدل.

بطل الفرحة اليوم هو محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، عندما سجل هدف في مرمي البرازيل فى المباراة الرائعة التى قدمها الفراعنة أمام منتخب البرازيل بكأس العالم للقارات، وقدم منتخب مصر ملحمة كروية لا تُنسى أمام البرازيل فى كأس القارات “جنوب أفريقيا 2009″، ليعزف سيمفونية رائعة ظلت عالقة فى أذهان الجماهير المصرية والعربية .

لعب منخب مصر بتشكيل مكون من : عصام الحضرى – هانى سعيد – أحمد فتحى – أحمد سعيد أوكا – وائل جمعة – سيد معوض – محمد شوقى – حسنى عبدربه – أحمد حسن – محمد أبوتريكة – محمد زيدان، وحل بديلا كل من أحمد عيد عبدالملك – أحمد المحمدي

فى المقابل ضم تشكيل البرازيل: جوليو سيزار – دانى ألفيس – لوسيو – جوان – كليبر – جيلبرتو سيلفا – إيلانو – فيليبو ميلو – كاكا – روبينهو – لويس فابيانو – وحل بديلا كل من راميريز – ألكسندر باتو – أندرى سانتوس.

وجاء الأهداف على النحو التالى : محمد زيدان “هدفين” ومحمد شوقي، كاكا “هدفين”، لويس فابيانو، جوان.