شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: عملى لم يظهر مع "سيراميكا" وهذه حقيقة قيد الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر ضياء السيد، المدير الفنى لسيراميكا، عن رضاه رغم تعادل فريقه أمام البنك الأهلى في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى.

وشكر ضياء في تصريحات لـ قناة "on time sports"، لاعبيه على المجهود الذى بذلوه أمام البنك الأهلى، مؤكدا أنه مهمته لم تبدأ مع سيراميكا وما زال في مرحلة استكشاف اللاعبين لتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة.

وأكد المدير الفني لسيراميكا، أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الهدف الذى سكن شباك فريقه يتكرر كل مرة وسيعمل على تلاشيه مثل هذه الأمور في اللقاءات القادمة.

وكشف السيد، عن حقيقة تقييد عصام الحضرى ضاحكا:"عصام الحضري مدرب واعد وسيكون له مستقبل كبير في تدريب حراس المرمى ويقدم عمل جيد والمجموعة الحالية كلها تحتاج إلى أن تتمكن من الأدوات".

وتعادل سيراميكا مع نظيره البنك الأهلى، بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، حيث افتتح التسجيل للبنك الأهلى محمود قاعود في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة خطف ضياء السيد وجهازه المعاون أول نقطة في مهمته الأولى مع سيراميكا ليرتقى بها إلى المركز السابع في ترتيب جدول الدورى المصري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

بينما ارتقى البنك الأهلى إلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.