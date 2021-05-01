شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يختار 22 لاعبا لقائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، على اختيار 22 لاعبا للدخول معسكر مغلق استعدادا لمباراة سموحة المقرر لها اليوم السبت على استاد الإسكندرية فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وكان إبراهيم حسن، مدير الكرة بالاتحاد، أعطى التعليمات للجهاز الإدارى بحضور جميع اللاعبين على الإفطار أمس والتدريب على ملاعب النادى بسموحة قبل أن يعلن عن قائمه الفريق، وهم محمد صبحى وصبحى سليمان ودايمون لوى وعمار حمدى ومحمود رزق وهشام صلاح، ومحمد عطوة وسيد سالم وصبرى رحيل وعمر الميدانى وعادل نيمار، وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد وعبد السميع إبراهيم، وأحمد راشد، حسام عاشور وإيمانويل أوكوى ورزاق سيسيه وروماريو وخالد قمر.