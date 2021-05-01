شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم القناة 3/0 فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، على نظيره القناة بنتيجة 3/0 فى إطار الجولة الـ 21 بنهائيات الدورى الممتاز ، فيما شهدت هذه الجولة تأجيل لقاء الزمالك مع طلائع الجيش فى ظل عودة الفريق الأبيض الخميس من تونس بعد حصد قضية البطولة الأفريقية للأندية بالخسارة من الترجى التونسى 3/0 .

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة يوم 10 مايو المقبل، موعدا لإقامة لقاء الأهلى أمام طلائع الجيش المؤجل من الجولة العشرون.

جاء تأجيل هذا اللقاء بسبب ثبوت إصابة محمد مصيلحى المدير الفنى لفريق الأهلى و المحترف الكندى بفيروس كورونا.

كما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة يوم 17 مايو المقبل، موعدا لإقامة مواجهة الاتحاد السكندرى مع الزمالك المؤجلة من نفس الجولة، والتى كان من المقرر لها مساء الاثنين، وتم تأجيلها لمشاركة الزمالك فى بطولة أفريقيا للأندية بتونس.

كما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة يوم 10 مايو القادم، موعدا لإقامة مباراة الزمالك أمام الطيران المؤجلة من الجولة التاسعة عشر بالدورى الممتاز، و7 مايو المقبل موعدا لإقامة المباراة المؤجلة بين الزمالك والداخلية فى الجولة الـ18 من مسابقة الدورى، فيما تم تحديد يوم 5 مايو المقبل أيضا موعدا لإقامة مباراة الزمالك مع سبورتنج المؤجلة من الجولة السابعة عشر.