شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: الجونة عمل على غلق حلول الأهلي الفردية.. والسيناريوهات خدمتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، أن اللعب أمام الأهلي كان له تحضيرات مبكرة لأن كل لاعب في الأهلي له قيمته، ولاعبيه لديهم الحلول الفردية، مؤكدا أن فريقه حاول الغلق أمام الأهلي لمنع الاختراق واللعب الطويل.

وقال المدير الفني للجونة في تصريحات لقناة الأهلي إنه بعد استقبال الهدف كان من الطبيعي أن تتغير الأمور ويكون هناك نزعة هجومية ويكون لنا خطورة وتمكننا من العمل عليها، وحاولنا الغلق على الحلول الفردية للاعبي الأهلي، كما أننا حاولنا غلق اللعب أمامه من خلال اللعب على إفساد كل خططه، مؤكدا أن السيناريوهات جميعها خدمتنا في خطف هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

واستطر رضا شحاتة أن الحظ خدم فريقه أيضا في فرصة أفشة التي ارتطمت بالقائم وغيرت مسارها عن المرمى، مضيفا: "سعيد بالنقطة وسنبني عليها في الفترة القادمة"، واختتم: "اللعب أمام الأهلي له حسابات لأن لديه حلول فردية سواء في الاختراق أو التصويب".