شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم 20 لاعبا استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، على اختيار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها اليوم في الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد الإسكندرية في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت القائمة تضم كلا من: الهانى سليمان ومحمد أشرف ومحمود عزت ورجب نبيل ومحمود البدرى وأطهر الطاهر ومحمد كناريا وشريف رضا ومحمود معاذ ومحمد نادى وأحمد حمص ومحمود حليمو ومحمد رزق ومصطفى فتحى ورفيق كابو وعبد الكبير الوادى وديريك نسينامبى وعرفة السيد وأحمد عبد القادر وعلى زكى".

ويرى فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن ديربي الإسكندرية المنتظر بين سموحة والاتحاد السكندري، والمقرر إقامته اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، هو لقاء شطرنج على ملعب كرة القدم.

وقال عامر عبر حسابه الشخصي على تويتر: مباراة سموحة والاتحاد مباراة شطرنج أهم حاجة إنك ما تخسرش قطعك الأساسية خاصة الطابيتين بدري.