شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة اليد تعقد اجتماعا لمناقشة احتجاج الزمالك ضد لاعب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين اجتماعا للمجلس لمناقشة العديد من الأمور المهمة، ومن المنتظر أن يشهد اجتماع مجلس اليد مناقشة عدد من الأمور أبرزها، الاحتجاج الذى تقدم به الزمالك بسبب مشاركة لاعب الأهلى إبراهيم المصرى فى نهائى الكأس وهو مصاب بفيروس كورونا.

كما يشهد الاجتماع مناقشة باقى خطة إعداد المنتخب لأولمبياد طوكيو المقبلة المحدد لها شهر يوليو المقبل.

وتقرر استمرار معسكر منتخب مصر الأول لكرة اليد المقام حاليا بالقاهرة إلى يوم 6 مايو استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021، فيما يستمر تواجد اللاعبين المحترفين فى المعسكر حتى يوم 2 مايو فقط أى آخر يوم فى الأسبوع الدولى للعودة إلى مشاركتهم الأوروبية.

وشهد المعسكر الحالى استبعاد ثلاثى فريق اليد بالأهلى، إبراهيم المصري وعمر ياسين وعمر سامي، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، مما أدى إلى استبعادهم من قائمة منتخب اليد، فى أول أيام المعسكر، بعد التأكد من إيجابية عينتهم، حيث كشف مصدر مسئول عن المنتخب أنه تم إجراء مسحة للكشف عن كورونا لجميع اللاعبين، وتبين من خلالها إيجابية الثلاثى.

ويتولى أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، ومعه عاصم السعدنى المشرف على المنتخب، ومؤمن صفا عضو اللجنة الانتهاء من خطة إعداد المنتخب للأولمبياد، مع وضع برنامج المعسكرات الخارجية.

وانطلق معسكر منتخب كرة اليد يوم الأثنين الماضى عقب الإنتهاء من المنافسات المحلية بفرز فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى وتتويج الزمالك بلقب دورى المحترفين قبلها.