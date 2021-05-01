شكرا لقرائتكم خبر عن البنا حكما لمباراة الإنتاج والإسماعيلي.. وأمين عمر للطلائع وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات اليوم السبت، ببطولة الدوري الممتاز، على النحو التالي:

محمود ناجي "حكم ساحة" -أحمد لطفي" مساعد أول" - تامر رشاد" مساعد ثان" -أحمد شكر "حكم رابع"- وائل فرحان "حكم فيديو" - محمود وفا " مساعد حكم فيديو"

أمين عمر "حكم ساحة"- هاني عبد الفتاح" مساعد أول" -مصطفى عطية" مساعد ثان" - علي طلبة "حكم رابع" -محمود عاشور"حكم فيديو" - صبري إبراهيم" مساعد حكم فيديو"

محمود البنا"حكم ساحة" - محمد عبد المجيد " مساعد أول" -هشام طلب " مساعد ثان" -شاكر عبد الحليم "حكم رابع" -محمد عباس قابيل"حكم فيديو" - سعيد حمزة " مساعد حكم فيديو".