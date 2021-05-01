شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: عوقبنا على ارتكاب خطأ فى مباراة الجونة بدون داعٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، أن فريقه كان مستحوذا على مجريات الشوط الأول من مباراته ضد الجونة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موضحا أنه لم يكن هناك حمية في الأداء رغم أننا لم نمنح الجونة فرصة للدخول معنا في المباراة على مدار الـ45 دقيقة الأولى.

قال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي، إنه في الشوط الثاني حاولنا تسجيل الهدف، ونجحنا في ذلك ولكن فريقه استقبال هدف بطريقة غريبة، متابعا: "نعاني من الإرهاق وغيرنا فريق بالكامل ودفعنا بأربعة لاعبين جدد كانوا لا يشاركون في المباريات بشكل مستمر".

واصل موسيماني: المباراة كانت مثل التدريب وتم معاقبتنا بعد ارتكاب خطأ بدون داعٍ وكانت نتيجته استقبال هدف، مؤكدا أنه لم يلجأ للأسلوب الدفاعي بخلاف نزول ياسر إبراهيم بشكل اضطراري ومحمد هاني لتجهيزه وهو أسلوب خططي.

وشدد على أن التعادل مع الجونة جاء من خطأ فني يتحمله، وحاول منح الفرصة لعدد من اللاعبين مثل محمود كهربا وناصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام.

وأكد أن لاعبيه لم يقدموه بشكل سليم هو الفاعلية في الشوط الأول وكان يجب استغلال الفرص في إنهاء المباراة.