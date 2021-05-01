شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم أمس الجمعة 30 / 4 / 2021، مباراتين فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث واجه الأهلى نظيرة الجونة بينما التقى سيراميكا مع البنك الأهلى ضمن مباريات المؤجلة من البطولة.

الأهلي يدفع ثمن الاستهتار ويتعادل أمام الجونة 1/1 فى الدورى

دفع الأهلي ثمن حالة الاستهتار التي ظهر بها لاعبوه خلال مباراة الجونة وتعادل بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 لبطولة الدوري الممتاز.

سيراميكا يتعادل 1-1 مع البنك الأهلى في المهمة الأولى لضياء السيد.. فيديو

تعادل سيراميكا مع نظيره البنك الأهلى، بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، حيث افتتح التسجيل للبنك الأهلى محمود قاعود في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا في الدقيقة 82.