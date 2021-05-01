شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يهنئ النحاس ويطالب اللاعبين بمواصلة العروض القوية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي واللاعبين على العرض الذي قدمه الفريق أمام الزمالك والتعادل بهدفين لكل فريق، كما حرص صلاح على إجراء اتصال مع المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي المتواجد في المستشفى لتلقى العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.
واشتمل الاتصال على الاطمئنان على حالة المشرف على الكرة ودار حديث حول أحوال الفريق، خاصة أن عادل فتحي دائم التواصل مع الجهاز الفني واللاعبين رغم تواجده في المستشفى.
وأكد صلاح للاعبين أن الفترة المقبلة تحتاج نفس الإصرار والحماس الذي ظهر عليه الفريق ويجب استغلال هذا اللقاء لتحقيق انطلاقة جديدة في الدوري مؤكدا ثقته في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس في استعادة المستوى والنتائج التي حققها الموسم الماضى.
ومن المقرر أن يواجه المقاولون فريق صيد المحلة غداً السبت في لقاء ودي استعداداً لمباراة سيراميكا المرتقبة بالدوري العام.
ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 19 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 19 مباراة، فازوا في 5 مباريات وتعادلوا في 4 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً.
من جانبه أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن فريقه كان يستطيع تحقيق الفوز في مباراة الزمالك عن طريق استغلال السرعات من أجل حصد الثلاث نقاط، قائلا "قدمنا مباراة كبيرة ضد فريق كبير حقق 3 انتصارات متتالية، وحتى اللحظة الأخيرة كان من الممكن أن نفوز، وكذلك كانت الخسارة واردة".
وأوضح عماد النحاس، خلال تصريحات صحفية عقب لقاء الزمالك "اعتمدنا على السرعة فى طريقة لعبنا أمام الزمالك، والهدف الثانى الذى سجلناه تدربنا على تنفيذه كثيراً وكانت النتيجة هدف التعادل"، مؤكدا أن عدم تعزيز الزمالك لتقدمه جعل لدينا آمال كبيرة فى إدراك التعادل، وهو الأمر الذى ساعدنا على العودة في المباراة، وهو ما حدث في توقيت مثالي".