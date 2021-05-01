"حدث سوء تفاهم".. المهدي سليمان يتقدم بالاعتذار لإدارة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تقدم المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز بالاعتذار لإدارة النادي عما أسماه بسوء التفاهم الذي حدث في الفترة الماضية وتسبب في ابعاده عن المباريات.

وقال المهدي في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "عقدت جلسة اليوم مع ممدوح عيد، واعتذرت عن سوء التفاهم وما حدث في الفترة الأخيرة، الاعتذار سمة الكبار، وأنا من خرجت بنفسي لأعلن عن هذا دون أن يكون هناك طلب من أحد".

وتابع: "أتواجد في بيراميدز منذ 3 سنوات ولم افتعل أي مشكلة، وكانت الأمور ايجابية وتسير بشكل طيب، لكن الفترة الماضية كانت بها الكثير من الضغوط، وهناك أشياء حدث سوء فهم بخصوصها وهذا ما اعتذر عنه، وأتمنى أن يحدث تفهم للأمر".

وأضاف: "أتمنى أن أعود من جديد للفريق وأشارك في الفترة المقبلة، وأتمنى أن يتم قبول الاعتذار وتنتهي الأمور بالشكل المقبول بالنسبة للجميع".

وواصل: "لم يحدث أي موقف سلبي مع ممدوح عيد، وأنا بطبعي لا أحب أن يغضب أحد مني، ولذلك تحدثت معه واعتذرت له".

وعن علاقته بشريف إكرامي، قال: "أحترم كل حراس المرمى داخل الفريق سواء شريف أو الشناوي أو عبدالرحمن، وجميعًا على علاقة طيبة ونتحدث بشكل جيد فيما بيننا، وما حدث سوء تفاهم وهناك الكثير من المواقف تحدث في كرة القدم وتمر".

واختتم: "جميعًا لدينا هدف واحد هو أن يشارك أحدنا ويتمنى له بقيمة الحراس التوفيق".