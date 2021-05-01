مدرب الجونة: هدف الأهلي غير حساباتنا.. ولو كنا في حالتنا لاختلف الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح رضا شحاتة المدير الفني للجونة بأن الهدف الذي أحرزه الأهلي خلال مباراة الفريقين غير حساباتهم وطالبهم بالعمل من أجل التعادل، قائلًا أنه لو بعض العناصر كانوا في المستوى لاختلف الأمر.

وقال شحاتة في تصريحاته عقب التعادل مع الأهلي 1-1 في الدوري: "عندما استقبلنا الهدف الحسابات تغيرت ولم يعد هناك ما نبكي عليه وتغيرت الحسابات وبدأنا نلعب من أجل التعادل واستغلال الكرات الثابتة".

وتابع: "الحلول الفردية في الأهلي كبيرة جدًا، وأغلقنا اللعب في محاولة لاستمرار التعادل حتى الشوط الثاني، ونحاول خطف هدف، والحمد لله السيناريو خدمنا".

وأضاف :"من حسن حظنا أن الأهلي أهدر فرصة وهناك كرة في العارضة لم تسجل وهذا الأمر ساعدنا على تحقيق نقطة".

وواصل: "وضعنا في الحسابات كافة التفاصيل الخاصة بالمستوى البدني للأهلي ولذلك عملنا على مد التعادل للشوط الثاني، ولدينا عناصر لم تكن في المستوى المطلوب ولو كانوا في أحسن حالاتهم لاختلف الأمر".

واختتم قائلًا: "أمام الأهلي يجب أن تضع في اعتبارك عدم السماح لهم باستخدام المساحات، ولم نترك لهم الفرصة إلا في كرة الهدف ولو كان المدافع أقرب من لاعب الأهلي بعض الشيء لمنعه من التسديد".