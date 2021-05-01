موسيماني: منحنا الجونة ما لم نسمح به للزمالك.. وأتحمل الإخفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن فريقه منح الجونة ما لم يمنحه للزمالك في مباراة الفريقين الأخيرة في قمة الدوري التي انتهت بهدفين لهدف لصالح الأحمر.

وتعادل الأهلي بهدف لمثله مع الجونة ليفقد نقطتين جديدتين في سباق القمة، بعدما استقبل هدف في الدقائق الأخيرة من لاعبه السابق محمد نجيب.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال موسيماني :"سمحنا للجونة باللعب، على الرغم أننا أمام الزمالك لم نسمح لهم بفرص للعب مثلما فعلنا اليوم".

وأضاف مدرب الأهلي :"الشوط الأول كنا في تدريب، لم نفعل شيء، كان استحواذ بلا هدف وبلا محاولات هجومية، لم نقاتل من أجل الفوز، كان يمكننا إنهاء المباراة في الشوط الأول".

وتابع موسيماني :"خسرنا نقطتين في أقل مباراة تعرضنا خلالها للضغط في المباريات الأخيرة، ولم نقدم نفس الأداء الذي قدمناه في المباراة الماضية".

وأردف بيتسو :"لا استطيع الحديث عن الإرهاق، أشركنا 4 لاعبين في الشوط الثاني كانوا مستعدين بدنياً بشكل جيد، ارتكبنا خطأ بدون داعي تسبب في الهدف، وتعرضنا للعقاب".

وأنهى بيتسو :"لم تكن تغييراتي من أجل الدفاع والحفاظ على الهدف، هناك إخفاق فني وأتحمله، لكن من السهل أن تقول لماذا أن تشرك هذا اللاعب أو ذاك، ولا تدرك أن اللاعبين بحاجة إلى راحة، وفي النهاية لم نقاتل من أجل الفوز".