طبيب الأهلي يوضح موقف سعد سمير بعد الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة، سبب استبدال سعد سمير مدافع الفريق خلال مباراة الجونة والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب "استاد الأهلي we السلام" ضمن حسابات الأسبوع السادس عشر.

وبحسب ما أكده طبيب الأهلي في تصريحات عبر الموقع الرسمي، أن سعد سمير شعر بإجهاد في العضلة الضامة الأمر الذي جعله يقرر المطالبة باستبدال اللاعب كإجراء احترازي حتى لا تتفاقم الإصابة.

وكان سعد سمير غادر مباراة الأهلي والجونة ليشارك بدلاً منه ياسر إبراهيم في لقاء انتهى نتيجته بالتعادل الإيجابي (1-1).

ويعاني الأهلي من ضغط المباريات في الفترة الأخيرة حيث من المقرر أن يواجه فريق غزل المحلة مساء الإثنين المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد بالمركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك متصدر الجدول حاليًا.