أحمد ياسر ريان يخطف التعادل لسيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف فريق سيراميكا كليوباترا تعادلاً هاماً أمام نظيره البنك الأهلي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتقدم البنك الأهلي بعد مرور 39 دقيقة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه محمود قاعود قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وتُعد هذه هي المباراة الأولى التي يخوضها فريق سيراميكا كليوباترا تحت قيادة مديره الفني الجديد ضياء السيد الذي تم تعيينه بدلًا من سابقه هيثم شعبان بعد الخروج من بطولة كأس مصر.

وبهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة 26 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز 16.