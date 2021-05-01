الهدايا مرفوضة.. الجونة يخطف الأهلي من ملعبه ليبقى الفارق 3 نقاط مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خطف فريق الجونة منافسه الأهلي بعدما فرض عليه نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل جانب في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي We السلام" ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر بمسابقة دوري we المصري.

الأهلي تقدم عن طريق لاعبه طاهر محمد طاهر في الدقيقة 57، إلا أن مدافع الأهلي السابق محمد نجيب تمكن من تسجيل هدف التعادل قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

ورفض الأهلي هدية المقاولون العرب والذي فرض نتيجة التعادل أيضًا على الزمالك بنتيجة (2-2) ليظل الوضع كما هو عليه الفارق بين الزمالك المتصدر والأهلي صاحب المركز الثاني ثلاث نقاط.

وأصبح رصيد الأهلي 37 نقطة قبل مباراة غزل المحلة المقبلة والتي ستقام مساء الإثنين المقبل، في المقابل ارتفع رصيد الجونة 25 نقطة في المركز التاسع.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثانية من بداية المباراة شهدت فرصة خطيرة من جانب محمد شريف لكن ترتطم في قدم مدافع الجونة وتتحول لركنية.

فرصة جديدة كانت من جانب الأهلي عن طريق محمد شريف ثم يمرر الكرة لكهربا الذي يسدد لكن تصل الكرة سهلة لحارس الجونة إسلام طارق.

أخطر فرص المباراة كانت في الدقيقة 17 عن طريق كرة طولية من رامي ربيعة يسددها حسين الشحات لكن تمر الكرة بجوار القائم لتظل النتيجة سلبية.

الدقيقة 39 من زمن أحداث المباراة شهدت خروج مدافع الأهلي سعد الدين سمير للإصابة ليشارك بدلاً منه ياسر إبراهيم.

بين شوطي المباراة أجرى بيتسو موسيماني تغييران من خلال خروج ناصر ماهر وكهربا ليشارك بدلاً منهما محمد مجدي "أفشة" وطاهر محمد طاهر.

وقبل حلول الدقيقة 57 من زمن أحداث المباراة استطاع البديل طاهر محمد طاهر ومن تسديدة بعيدة خارج منطقة الجزاء أن يسجل هدف التقدم للأهلي لتصبح النتيجة (1-0) للفريق الأحمر.

الدقيقة 58 شهدت فرصتين من الأهلي لتعزيز النتيجة أمام الجونة بداية من تسديدة عن طريق محمد مجدي "أفشة" لكن ترتطم الكرة في القائم قبل أن يعود "أفشة" من جديد ويمر كرة أكثر من رائعة لحسين الشحات الذي ينفرد بالمرمى لكن يهدر فرصة التعزيز بتسديدة من أعلى الحارس إسلام طارق.

وكاد "أفشة" في الدقيقة 75 أن يسجل هدف الأهلي الثاني بعد عرضية من طاهر محمد طاهر ليسدد "أفشة" كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن إسلام طارق يتألق ويبعد الكرة.

محمد نجيب مدافع الجونة في الدقيقة 86 سجل هدفًا قاتلاً في شباك الأهلي برأسية رائعة وسط غياب مراقبة دفاعية من جانب صفوف مدافعي الأهلي لتصبح النتيجة (1-1).

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - أحمد رمضان "بيكهام" - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات - ناصر ماهر - محمد شريف.

تشكيل الجونة: إسلام طارق - جوزيف جوناثان - لؤي وائل - محمد نجيب - محمود الجزار - أحمد عامر - نور السيد - سيرج أكا - محمد الحبيب يكن - محمود شبراوي - إدريس مبومبو.