ابطال اسيا | تعرف على الاندية المتأهلة كأفضل ثواني «الهلال آخر الصاعدين»

تعرف على الاندية المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية كأفضل ثواني من دور المجموعات في دوري ابطال اسيا 2021، بعد انتهاء منافسات الجولة السادسة والأخيرة اليوم الجمعة 30-4-2021.

وانقسم دور المجموعات من دوري ابطال اسيا 2021 إلى نصفين، 5 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق من غرب اسيا، مقابل 5 مجموعات تضم الأندية البطلة من شرق القارة.

ويصعد إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

وصعد من المركز الأول في المجموعة الأولى استقلال دوشنبه الطاجيكي، ومن الثانية الشارقة الإماراتي، ومن الثالثة استقلال طهران الإيراني، ومن الرابعة النصر السعودي، ومن الخامسة برسيبوليس الإيراني.

وألتحق بهم أمس كل من تركتور سازي تبريز الإيراني من المجموعة الثانية، والوحدة الإماراتي من المجموعة الخامسة، كأفضل ثواني.

وانحصرت البطاقة الأخيرة للاندية المتأهلة كأفضل ثواني من مجموعات غرب اسيا في دوري الابطال، بين الهلال والأهلي من السعودية، والدحيل القطري.

واحتاج الهلال الذي جمع 10 نقاط، إلى تعادل الدحيل مع الاهلي اللذان يمتلكان 8 نقاط في رصيد كل منهما، من أجل التأهل كأفضل الفرق التي حصلت على المركز الثاني، وهذا ما حدث.