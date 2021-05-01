ابطال اسيا | شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والدحيل «أولونجا يُهدر الضربة القاضية»

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي السعودي والدحيل القطري في دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 30-4-2021، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 ليُودع الاهلي السعودي – الراقي – البطولة بعد تجمده في المركز الثالث برصيد 9 بفارق الأهداف عن الدحيل الثاني، والذي خرج هو الآخر من المسابقة لضعف رصيد نقاطه وأهدافه أمام الفرق الأخرى أصحاب المركز الثاني في باقي المجموعات.

وكان نادي الدحيل القطري الطرف الأفضل على مدار الـ 90 دقيقة في مواجهة الحسم أمام الاهلي السعودي، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، إلا أن سوء الحظ الذي رافق هداف دوري ابطال اسيا هذا الموسم “مايكل أولونجا” مع تألق حارس مرمى الأهلي “محمد العويس” حال دون تحقيقه للفوز.

وتقدم الدحيل – خامس كأس العالم للأندية 2020 وبطل الدوري القطري – بالهدف الأول في الدقيقة 62 عن طريق الكيني “مايكل أولونجا” إثر ركلة حرة مباشرة نفذها من حوالي 24 ياردة بوجه القدم، ذهبت صعبة على يسار الحارس.

وكاد نفس اللاعب يُسجل الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 66، إلا أنه أهدر ركلة الجزاء التي تحصل عليها فريقه، بعدما سدد الكرة بقوة مُفرطة لترتطم في العارضة وتخرج.

وعلى عكس سير اللعب، سجل الاهلي السعودي هدف التعديل في الدقيقة 73 عن طريق “هيثم عسيري” بعد تلقيه تمريرة ضربت العمق الدفاعي لنادي الدحيل أرسلها المغربي “إدريس فتوحي”، ليتسلم عسيري بمهارة عالية، قبل أن يصوب مباشرة في المرمى عند تقدم الحارس بشكل خاطيء لسد زوايا التسديد.

واحتاج كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل كأحد أفضل الحاصلين على المركز الثاني على الأقل.

وتعرض الدحيل لخسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام متذيل ترتيب المجموعة “الشرطة” العراقي، ليفقد الصدارة لصالح استقلال طهران الذي كسر سلسلة تعادلاته في الجولتين الماضيتين بتحقيق الفوز على الشرطة اليوم الجمعة بهدف دون رد في الجولة السادسة.

ودفع الاهلي السعودي فرصة خطف الصدارة بتعادله الغريب امام استقلال طهران في الجولة الماضية، بالاضافة إلى خسارته المذلة أمام نفس الفريق في الافتتاح بخمسة أهداف.

وأذيعت مباراة الاهلي والدحيل على الناقل الحصري لبطولة دوري ابطال اسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمير المعيرفي”.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الاهلي والدحيل في سهرة اليوم الجمعة عند الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية وقطر.

ابطال اسيا | شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والدحيل

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