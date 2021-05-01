ابطال اسيا | جدول ترتيب مجموعة الهلال «الراقي ينقذ الزعيم من الكارثة»

تعرف على جدول ترتيب مجموعة الهلال في دوري ابطال اسيا، بعد نتائج مباريات اليوم الجمعة 30-4-2021، لحساب الجولة السادسة والأخيرة.

تأهل الهلال السعودي إلى دور الـ16، رغم خسارته أمام شباب الاهلي دبي الاماراتي، مستفيدًا من تعادل الاهلي السعودي مع الدحيل القطري بنتيجة (1-1).

وخسر الهلال أمام شباب الاهلي بنتيجة (0-2)، في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات المجموعة الأولى في دوري ابطال اسيا 2021.

وسجل هدفي فريق شباب الاهلي دبي، المهاجم البرازيلي “إيغور جيسوس”، في الدقيقتين (54) من ضربة جزاء و(90).

ويصعد إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

وتأهلت من مجموعات غرب آسيا، كل من برسيبوليس الإيراني، الوحدة الاماراتي، استقلال دوشنبه الطاجيكي، الشارقة الاماراتي، تركتور الإيراني، استقلال طهران الإيراني، والنصر السعودي.

وانحصر المقعد الأخير لمجموعات غرب آسيا بين الهلال السعودي من المجموعة الأولى، والاهلي السعودي والدحيل القطري من المجموعة الثالثة.

واحتاج الهلال الذي جمع 10 نقاط، إلى تعادل الدحيل مع الاهلي اللذان يمتلكان 8 نقاط في رصيد كل منهما، من أجل التأهل كأفضل الفرق التي حصلت على المركز الثاني، وهذا ما حدث، حيث أصبح في رصيد الاهلي والدحيل 9 نقاط فقط.

وتصدر استقلال دوشنبه ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال الذي يمتلك نفس الرصيد.

جدول ترتيب مجموعة الهلال في دوري ابطال اسيا