ابطال اسيا | شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال وشباب الاهلي دبي «جيسوس يصعق الزعيم»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الهلال وشباب الاهلي دبي في دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 30-4-2021، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

تلقى نادي الهلال السعودي خسارة مريرة أمام شباب الاهلي دبي الإماراتي بنتيجة (0-2)، في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات المجموعة الأولى في دوري ابطال اسيا 2021.

وسجل هدفي فريق شباب الاهلي دبي، المهاجم البرازيلي “إيغور جيسوس”، في الدقيقتين (54) من ضربة جزاء و(90).

وبهذه الخسارة، فوت الهلال فرصة ذهبية لإقتناص صدارة ترتيب المجموعة من استقلال دوشنبه والتأهل إلى دور الـ16، بعدما خسر الفريق الطاجيكي أمام أجمك الأوزبكي بنتيجة (2-1)، على استاد الملك فهد الدولي.

وتصدر استقلال دوشنبه ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال الذي يمتلك نفس الرصيد، بينما أصبح في رصيد شباب الاهلي ونادي أجمك 7 نقاط لكل منهما.

وضمن بذلك فريق استقلال دوشنبه التأهل إلى دور الـ16 كبطل للمجموعة، في حين سينتظر نادي الهلال تحديد الفرق الحاصلة على البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.

وانطلقت صافرة بداية مباراة شباب الاهلي دبي والهلال في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الامارات.

الشوط الأول

ومالت الأفضلية منذ البداية لفريق الهلال، ولكن أولى الفرص الخطيرة جاءت لصالح شباب الاهلي دبي عندما أخطأ الحارس عبدالله المعيوف في إبعاد الكرة لتصل إلى محمد جمعة في الجهة اليمنى ليسدد كرة مرت خطيرة بجوار المرمى في الدقيقة (11).

ورد الهلال بعدها بدقيقة عن طريق محمد البريك الذي مرر كرة من الجهة اليمنى وصلت إلى بافيتمبي جوميز على في مواجهة المرمى ليستدير ويسدد كرة ضعيفة مرت بجوار القائم.

وأضاع ياسر الشهراني فرصة ثانية على الهلال في الدقيقة (28)، بعدما سدد كرة من الجهة اليسرى مرت خطيرة بجوار القائم الأيسر للمرمى.

واستمرت محاولات الهلال في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، دون أن ينجح في الوصول لمرمى حارس شباب الاهلي دبي حسن حمزة، لينتهي بنتيجة (0-0).

الشوط الثاني

وواصل الهلال سيطرته على الكرة مع اندفاعه بشكلٍ كبير إلى الهجوم من أجل تسجيل هدف التقدم الأول، ولكن شباب الاهلي دبي تحصل على ضربة جزاء بعد هجمة مرتدة سريعة تعرض فيها جلال الدين مشاريبوف إلى إعاقة من محمد كنو داخل المنطقة.

وانبرى المهاجم البرازيلي إيغور جيسوس لتسديد ضربة الجزاء بنجاح في الدقيقة (54)، ليخطف هدف التقدم لفريق شباب الاهلي دبي.

وحاول الهلال تعديل النتيجة من ركلة ركنية نفذها لوسيانو فيتو وارتقى لمتابعتها أندريه كاريلو الذي لعب كرة رأسية مرت خطيرة فوق العارضة.

وضغط الهلال على شباب الاهلي دبي، وسنحت لمهاجمي الفريق أكثر من فرصة داخل منطقة الجزاء ولكنهم لم ينجحوا في استغلالها.

ووسط محاولات الهلال خطف شباب الاهلي دبي الهدف الثاني في الدقيقة (90)، عندما أرسل عبدالعزيز صنقور تمريرة عرضية من الجهة اليمنى تابعها جيسوس دون مضايقة وحولها برأسه في الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الفرسان على الزعيم بهدفين دون رد.

اهداف الهلال وشباب الاهلي

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