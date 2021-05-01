الدوري المصري | نتيجة مباراة الاهلي والجونة «أداء متوسط وتعادل مُحبط في ليلة القرعة»

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الجمعة 30 أبريل، على ملعب السلام الدولي، في إحدى المباريات المؤجلة منذ الجولة 16.

سقط الاهلي في نتيجة سلبية جديدة لا تخدم تطلعاته في الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري أمام الزمالك، عندما فرط في تقدمه بهدف أمام الجونة خلال الدقائق الأخيرة.

وغلب الحذر على أداء الفريقين خلال الشوط الأول من المباراة، مع تحرر وتطور ملموس على مستوى الأهلي مطلع الشوط الثاني والذي شهد تسجيل جناحه الدولي المصري طاهر محمد طاهر لأحد أجمل أهداف الدوري المصري هذا الموسم، إلا أنه فقّد قيمته بعد تسجيل مدافع الجونة “محمد نجيب” لهدف التعديل برأسية جميلة في الدقيقة 86.

ولُعبت المباراة بعد حوالي 5 ساعات من إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة مُكررة للمرة الثالثة على التوالي أمام نادي صن داونز الجنوب أفريقي.

وبدا على لاعبي الأهلي الانشغال بما هو قادم في دوري أبطال أفريقيا خلال الشوط الأول، ومع مرور الوقت زادت الالتحامات القوية والتوتر من كلا الطرفين، ما أدى إلى إصابة مدافع الأهلي “سعد الدين سمير” بالاضافة إلى إصابة لاعب وسط الجونة “محمود شبراوي”.

وتغيرت المباراة تمامًا خلال الشوط الثاني، وصارت أكثر حيوية من الناحية الهجومية، ليتمكن طاهر محمد طاهر من تسجيل هدف التقدم بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57 بعدما موه بجسده واخترق من منطقة عمق دفاع الجونة.

وعانقت تصويبة طاهر محمد طاهر – القادم من المقاولون العرب في الميركاتو الصيفي 2020 – الزاوية اليسرى البعيدة لحارس مرمى الجونة إسلام طارق، والذي حاول عليها دون جدوى بسبب تحركه المتأخر عليها.

ولم يسجل طاهر محمد طاهر أي هدف مع الاهلي منذ هدفه في الفوز على فيتا كلوب الكونجولي بالجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم 16 مارس الماضي.

ورفع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا رصيده لهدفين في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعدما سجل يوم 21 يناير الماضي أمام المقاولون العرب.

وتصدى القائم الأيسر لمرمى الجونة لهدف ثان للأهلي بعد ثلاث دقائق فقط من تسجيل طاهر محمد طاهر لهدف السبق، إثر تسديدة قوية لصانع الألعاب “محمد مجدي أفشة”.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع احتفال الاهلي بالنقاط الثلاث والاقتراب من الزمالك بفارق نقطة، أدرك الجونة هدف التعديل برأسية جميلة من مدافع الاهلي السابق “محمد نجيب” في الدقيقة 86 بعد تلقيه تمريرة عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذها “عمرو السعداوي”.

ورفع الأهلي رصيد نقاطه بعد هذا التعادل المحبط لـ 37 نقطة في المركز الثاني من 16 مباراة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر بـ 40 نقطة بعد تعادله الإيجابي مع المقاولون العرب ليلة أمس ضمن الجولة 18.