الدوري المصري | شاهد فيديو هدف طاهر محمد طاهر في مباراة الاهلي والجونة

سجل جناح الاهلي طاهر محمد طاهر هدف فريقه الأول أمام الجونة في المباراة التي استضافها ملعب السلام الدولي ضمن مؤجلات الجولة ال16 من الدوري المصري مساء اليوم الجمعة 30 أبريل.

جاء هدف طاهر محمد طاهر من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57، لتعانق الزاوية اليسرى البعيدة عن حارس المرمى الذي حاول عليها دون جدوى، ليعطي هذا الهدف الأسبقية للشياطين الحمر (1/صفر) بعدما سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول.

ولم يسجل طاهر محمد طاهر أي هدف مع الاهلي منذ هدفه في الفوز على فيتا كلوب الكونجولي بالجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم 16 مارس الماضي.

ورفع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا رصيده لهدفين في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعدما سجل يوم 21 يناير الماضي أمام المقاولون العرب.

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