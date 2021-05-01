ابطال اسيا | نتيجة مباراة الشرطة واستقلال طهران «إخفاق جديد للقيثارة»

تعرف على نتيجة مباراة الشرطة واستقلال طهران في دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 30-4-2021، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

اخفق الشرطة العراقي في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، بعدما تعرض للخسارة الخامسة أمام استقلال طهران الإيراني بنتيجة (1-0)، في المباراة التي اقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح استقلال طهران، المهاجم المالي شيخ دياباتي من ضربة جزاء في الدقيقة (14)، من زمن الشوط الأول.

وبهذا الانتصار، انفرد استقلال طهران بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من ست مباريات، مقابل 8 نقاط من خمس مباريات لكل من الدحيل والأهلي، و3 نقاط للشرطة.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، اليوم الجمعة، الدحيل القطري مع الأهلي السعودي على نفس الملعب في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الشرطة واستقلال طهران في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش، 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية والعراق.

الشوط الأول

كانت البداية سريعة من قبل الفريقين مع أفضلية نسبية لفريق استقلال طهران الذي سدد مهاجمه شيخ دياباتي كرة مرت بجوار القائم لمرمى الشرطة (7).

ورد الشرطة في الدقيقة (11)، عن طريق محمد داوود الذي سدد كرة تصدى لها الحارس الإيراني رشيد مظاهري.

وتحصل فريق استقلال طهران على ضربة جزاء في الدقيقة (14) نفذها شيخ دياباتي بنجاح مسجلًا هدف التقدم الأول للفريق الإيراني.

وكاد داريوش شجاعيان أن يضيف الهدف الثاني لفريق استقلال طهران، حينما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها حارس الشرطة أحمد باسل بصعوبة (17).

وأضاع دياباتي فرصة ذهبية لتعزيز النتيجة حينما انبرى لضربة جزاء ثانية احتسبها الحكم، لكن أحمد باسل تألق في صدها عند الدقيقة (20)، ومرت باقي دقائق الشوط الأول دون هجمات خطيرة تذكر.

الشوط الثاني

ودخل استقلال طهران الشوط الثاني بقوة هجومية كبيرة من أجل تأمين النتيجة، وسنحت فرصة خطيرة لنجمه مهدي قائدي بعد أن تسلم كرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية ولكن تألق أحمد باسل في إبعادها إلى ركلة ركنية في الدقيقة (64).

وتراجع بعد ذلك استقلال طهران إلى مناطقه الدفاعية، وترك الكرة إلى الشرطة الذي حاول الوصول إلى مرمى الفريق الإيراني ولكن دون جدوى.

وواصل حارس الشرطة أحمد باسل تألقه، ليحرم مهاجم استقلال طهران أرمان راميزاني من تسجيل هدف محقق من إنفراد صريح في الدقيقة (85).

ولم يفلح الفريقين في صناعة أي فرصة خطيرة بعد ذلك، ليعلن الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز استقلال طهران على الشرطة بنتيجة (1-0).