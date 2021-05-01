الامارات | إسدال الستار على دورة ند الشبا.. وتكريم الرعاة والأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن إسدال الستار على دورة ند الشبا.. وتكريم الرعاة والأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار، أول من أمس، على منافسات النسخة الثامنة من دورة ند الشبا الرياضية، التي تضمنت ثلاث رياضات (البادل تنس والدراجات الهوائية والجري)، وأقيمت خلال الفترة من 14 إلى 29 أبريل الماضي، وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي، والبروتوكولات الرياضية الخاصة الصادر عن مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 2500 رياضي ورياضية.

ووفقاً لإحصاءات صادرة عن اللجنة المنظمة للدورة، فإن الدورة شهدت مشاركة أكثر من 700 لاعب في بطولة البادل تنس، من بينهم 500 لاعب إماراتي، فيما شارك في سباق الدراجات الهوائية 870 دراجاً، منهم 350 في فئة الهواة المواطنين، و370 في الفئة المفتوحة للرجال، و65 الفئة المفتوحة للسيدات، و55 فئة الهواة المواطنات، و30 في فئة أصحاب الهمم، وشارك في سباق الجري أكثر من 960 عداء، حيث شارك في سباق خمسة كيلومترات أكثر من 570 مشاركاً، وفي سباق 10 كيلومترات أكثر من 390 مشاركاً.

ورصدت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية مكافآت مجزية للفائزين بالمراكز التسعة الأولى في جميع الرياضات المدرجة في الدورة هذا العام، إذ وصلت القيمة الإجمالية للجوائز المالية لبطولات البادل تنس والدراجات الهوائية والجري إلى 870 ألف درهم.

وحصل الفائزون بالمراكز الأولى في بطولة الجري لسباقي 10 وخمسة كيلومترات على جوائز قدرها 320 ألفاً، ونال أبطال سباق الدراجات الهوائية جوائز بلغت 360 ألفاً، والبادل تنس 199 ألف درهم.

وكرّم أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة، سعيد حارب، المؤسسات والشركات الوطنية الحكومية والخاصة الراعية للحدث، وهم الرعاة الرئيسيون: سوق دبي الحرة، وتسلمها صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي – الخدمات المؤسسية، وتكنوتري الشركة الفنلندية المزودة لنظام دعم الأعمال المتكامل، وتسلمتها بادما رافيشاندر المدير التنفيذي للشركة.

كما تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين، وهم: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وقناة دبي الرياضية، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وميدان، ونادي الوصل الرياضي، واتحاد الإمارات للدراجات، ومؤسسة وطني الإمارات، كما تم تكريم الشركاء الداعمين، وهم: بوكاري سوت، وعبدالله بن حاتم، وأكوافينا، ومجموعة ايه كي آي فيتنيس.

وقام سعيد حارب كذلك بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في سباق الجري لمسافتي 10 كيلومترات وخمسة كيلومترات، كما تم تكريم إسماعيل البلوشي من أصحاب الهمم، لتمكنه من إنهاء خمسة كيلومترات في سباق الجري.

700

لاعب شاركوا في بطولة البادل تنس.

870

دراجاً تنافسوا في سباق الدراجات.

960

عداء شاركوا في سباق الجري.

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