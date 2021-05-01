الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مقهى

افتتح لاعب مواطن في أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم مقهى للمشروبات الساخنة، محققاً بذلك تطلعاً كان يراوده منذ صغره، ويعتبر اللاعب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، من النجوم البارزين هذا الموسم.

رفض

يرفض لاعب عربي في أحد أندية المحترفين توقيع عقد وساطة مع أي من وكلاء أعمال اللاعبين خلال الفترة الحالية، على الرغم من العروض الكثيرة المقدمة له، مفضلاً حسم تجديد عقده بنفسه.

لاعب

ينتظر لاعب تألق في الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى تحديد مصيره مع فريقه بعد انتهاء الموسم، لكونه معاراً لفريق فرض نفسه في المنافسات الماضية، وكان فاعلاً مع الفريق.

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