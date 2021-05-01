الامارات | 4 جياد تحمل الآمال الإماراتية في الـ 2000 غينز الإنجليزي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جياد تحمل الآمال الإماراتية في الـ 2000 غينز الإنجليزي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحمل أربعة جياد الآمال الإماراتية، في المنافسة على لقب سباق «2000 غينز» الإنجليزي، الذي يقام اليوم على مضمار نيوماركت البريطاني العريق، والمخصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.وتدفع إسطبلات «غودولفين» بنخبة خيول السباقات العشبية، يشرف عليها المدرب شارلي آبلبي، يتقدمها المهر «ماستر أوف ذا سيز»، الفائز قبل أسبوعين على المضمار ذاته بلقب السباق التحضيري «كريفن ستيكس»، فيما يسجل «وان رولر» مشاركته الأول في الموسم، على أن يتولى قيادة الممثل الثالث «نافال كروان» الفارس أدام كيربي، فيما سيكون الممثل الرابع «متسابق» بشعار «شادويل».

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