الامارات | منتخب الكاراتيه يطير إلى البرتغال

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يطير إلى البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه، أول من أمس، إلى البرتغال، للمشاركة في منافسات الدوري العالمي، الذي انطلق أمس، ويستمر حتى الثاني من مايو الجاري.

وضمت بعثة المنتخب كلاً من اللاعب أحمد سالم باصليب، المنافس في وزن تحت 67 كيلوغراماً، وحوراء العجمي في وزن تحت 50 كيلوغراماً، إضافة إلى الحكم الدولي جابر الزعابي، عضو لجنة الحكام الآسيوية.

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