الامارات | كأس الوثبة ستاليونز في ضيافة البرازيل وبلجيكا

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الوثبة ستاليونز في ضيافة البرازيل وبلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، اليوم، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. وتهدف سلسلة سباقات كأس الوثبة إلى دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا.

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