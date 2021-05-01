الامارات | العنبري: حققنا الكثير من الإيجابيات.. وراضٍ عن الفريق رغم الخسارة الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: حققنا الكثير من الإيجابيات.. وراضٍ عن الفريق رغم الخسارة الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم فريق الشارقة مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بالخسارة صفر-2 أمام تراكتور الإيراني، أول من أمس، على استاد نادي الشارقة ضمن المجموعة الثانية. وتعتبر هذه الهزيمة الأولى للفريق بالبطولة، لكنه حافظ على صدارته وتأهل لدور الـ16، برصيد 11 نقطة، مقابل 10 نقاط لتراكتور.

وقال مدرب الفريق، عبدالعزيز العنبري، في المؤتمر الصحافي: الفريق حقق الكثير من الإيجابيات في هذه البطولة، بينها أنه عمل كمنظومة واحدة. وتمنى العنبري أن لا تؤثر الخسارة على الفريق في المرحلة المقبلة، وقال: من إيجابيات البطولة أيضاً، بروز بعض اللاعبين، مثل خالد باوزير، وسالم صالح، وهما إضافة مهمة للشارقة.

وحول إن كان غامر بالدفع بلاعبين بدلاء في هذه المباراة، أكد العنبري أن «الشارقة كان بحاجة إلى إراحة بعض اللاعبين، لأن أمام الفريق مباريات أخرى في دوري الخليج العربي».

وبخصوص مشاركة اللاعب لوان بيريرا في هذه المباراة، رغم أنه كان يعاني الإرهاق، وكان بحاجة إلى الراحة، أكد العنبري أنه كان مضطراً للاحتفاظ بوجود اللاعب لوان بيراير في الملعب، نظراً للإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق حمد جاسم.

وغامر الجهاز الفني في هذه المباراة، بعدما دفع بمجموعة من اللاعبين البدلاء، كونها تحصيل حاصل، ولا تؤثر نتيجتها في ترتيبه.

وعلى الرغم من أن الشارقة خسر نتيجة المباراة، إلا أنه كسب في المقابل مجموعة من اللاعبين البدلاء، الذين يسعى الجهاز الفني لتجهيزهم للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً على صعيد الجولات الثلاث المتبقية للفريق في دوري الخليج العربي، الذي يحتل الفريق فيه المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news