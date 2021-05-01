الامارات | البايرن ينفي دفع 30 مليون يورو للتعاقد مع ناغلسمان

شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن ينفي دفع 30 مليون يورو للتعاقد مع ناغلسمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، هيربرت هاينر، دفع قيمة مالية هائلة مقابل التعاقد مع المدرب جوليان ناغلسمان (33 عاماً) من لايبزيغ الألماني. وقال في تصريح صحافي إن التقارير عن أن 30 مليون يورو هي قيمة الصفقة الإجمالية للمدرب الجديد لا أساس لها من الصحة. وتابع: لا تصدقوا كل الأرقام المتداولة، كان علينا التوصل لاتفاق مع لايبزيغ، لأن ناغلسمان لايزال مرتبطاً بعقد مع الفريق. وقال هاينر: بايرن من أفضل الفرق في أوروبا، ويحتاج لمدرب بارز، وقد حققنا هذا مع ناغلسمان. ويمتد عقد المدرب الشاب الجديد خمس سنوات.

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